İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 295'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 241'e yükseldi. İsrail, Gazze şehrinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

10.07.2024 14:45
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 295'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 241'e yükseldi. İsrail, Gazze şehrinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 278 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralıların sayısının 88 bin 241'e yükseldiği kaydedildi.

"Gazze şehri tehlikeli bir savaş alanı olacak"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinde Gazze şehrindeki "herkese" tahliye çağrısı yapan broşürler dağıttı. Şehirde yaşayanlara Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde yer alan kamplara gitmesi çağrısı yapıldı. Şehri terk eden Gazzeliler için Salah a-Din yolu veya sahil yolunu tahliye güzergahı olarak belirleyen IDF, Gazze şehrinin tehlikeli bir savaş alanı olacağını duyurdu. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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