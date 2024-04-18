İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 71 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 970'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 195 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının ise 76 bin 770'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze ve Kuzey Gazze Valiliği'nde sağlık sistemini bilinçli olarak yok etiği ifade edilerek, bölgede 600 binden fazla Filistinlinin sağlık hizmeti alamadığı kaydedildi.
Bölgeye sahra hastaneleri kurulması ve sağlık ekibi gönderilmesi çağrısında bulunan bakanlık, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, muayene bölümlerini içeren 200 yatak kapasiteli sahra hastanelerinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. - GAZZE
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