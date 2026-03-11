İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı

11.03.2026 23:02
İsrail, Gazze'de sivil yerleşim alanına hava saldırısı düzenledi, birçok çadır zarar gördü.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'nin batısında, daha önceki saldırılarda yerinden edilen sivillerin sığındığı bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda çıkan yangın, çevredeki ailelerin çadırlarına sıçrayarak çok sayıda çadırı kullanılamaz hale getirdi.

İsrail, Hamas ile geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, bölgeye yönelik tahliye emrinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Ansar bölgesindeki bir idari binayı vurduğunu kaydetti. Söz konusu binanın daha önceki İsrail saldırılarında yerinden edilen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptığı belirtildi. Kaynaklar, saldırı sonrası çıkan yangının bölgedeki çadırlara sıçradığını, bu nedenle birçok ailenin barınacak yerinin kalmadığını aktardı.

Resmi makamlardan saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 650'ye, yaralı sayısının ise bin 732'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının ise 171 bin 830'a ulaştığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

