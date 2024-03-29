İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 623'e yükseldi. İsrail'in saldırılarına öldürülen gazeteci sayısı ise 137 oldu.
İsrail ordusunun 175 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 7 saldırıda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 623'e, yaralı sayısının ise 75 bin 92'ye yükseldiği belirtildi.
İsrail gazetecileri hedef almaya devam ediyor
İsrail, Gazze Şeridi'nde haber takibi yapan gazetecileri hedef almayı sürdürüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Kudüs Radyosu'nda çalışan gazeteci Muhammed Ebu Sakhil, Şifa Hastanesi yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bir gazetecinin daha İsrail tarafından öldürülmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 137'ye yükseldi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 71 Filistinli daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
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Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
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