Hamas, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle İsrailli esirlerle irtibatın kesildiğini açıkladı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle İsrailli esirlerle irtibatın kesildiğini belirterek, "4 siyonist esiri koruyan bir grup direnişçimizle irtibatımız kesildi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle İsrailli esirler ile irtibatın kesildiğini belirtti. Ubeyde, "Son on gün içinde gerçekleşen acımasız siyonist bombardıman sonucunda aralarında Hersh Goldberg-Polin adlı esirin de bulunduğu 4 siyonist esiri koruyan bir grup direnişçimizle irtibatımız kesildi" dedi. - GAZZE