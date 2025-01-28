İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı.
Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 24 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)