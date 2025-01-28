İsrail\'in Lübnan\'a hava saldırılarında 24 kişi yaralandı

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Trump\'tan "Sadece iki cinsiyet var" vurgusu

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı.

SALDIRILAR ATEŞKESİN İHLALİ

Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.