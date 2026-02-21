İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 25 Yaralı

21.02.2026 00:19
İsrail, Bekaa Vadisi'nde sivil konutlara düzenlediği hava saldırısında 6 kişiyi öldürdü, 25 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnanlı kaynakların ilk incelemelerine göre İsrail'e ait savaş uçakları, Bekaa Vadisi'nin doğusundaki çeşitli sivil konutları hedef aldı. Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaynaklar, bombardıman sonucu çeşitli kasaba ve köylerde bazı binaların çöktüğünü ve enkaz altında kalan kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Lübnan'ın doğusundaki bölgesinde bulunan Hizbullah komuta merkezlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Söz konusu saldırı, yılın başından bu yana yaşanan İsrail saldırıları dalgası sırasında gerçekleşti. Lübnan'da geçtiğimiz ay 50'den fazla hava saldırısı kaydedilmişti.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ile Lübnan'da arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, Lübnan'a sıklıkla hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

