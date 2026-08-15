İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 7 Ölü
İsrail ordusu, Nebatiye'deki bir evi hedef alarak 7 kişiyi öldürdü, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin güneydeki Nabatiye Valiliği'ne bağlı Ansar kasabasındaki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, en az 7 kişi hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Kaynak: İHA
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