İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 10 Oldu

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. En az 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Wardaniyeh kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırı sonrasında etrafa saçılan "ceset parçaları" üzerinde kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Gelişmelerle birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

5 yardım görevlisi hayatını kaybetmişti

Günün erken saatlerinde Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyine düzenlediği bir saldırıda yardım çalışanlarını hedef aldığı belirtilmişti. Derdghaiya köyündeki sivil savunma merkezine yönelik saldırıda acil durum çağrılarını almakla görevli 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - BEYRUT