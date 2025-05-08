İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu netleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı iddia edilmişti. - NEBATİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Nebatiye Saldırısında 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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