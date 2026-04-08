İsrail'in Saldırısında 2 Sivil Öldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Saldırısında 2 Sivil Öldü

08.04.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri de dahil 2 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısında aralarında Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera'nın muhabiri Muhammed Wishah'ın da bulunduğu 2 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 262'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin batısındaki Reşid Caddesi'ndeki bir sivil araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera'nın muhabiri Muhammed Wishah'ın da bulunduğu 2 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, gazeteci Wishah'ın hayatını kaybettiği teyit edilirken, bu olayla birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısının 262'ye yükseldiğini bildirildi.

Ofis, İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri kasıtlı bir şekilde hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesini sert şekilde kınadı. Ayrıca dünya genelindeki basın kuruluşlarına, Gazze'de gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlenen kasıtlı suçları kınama çağrısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası topluma ve çeşitli kuruluşlara da çağrıda bulunularak, işgal güçlerinin suçlarının kınanması, caydırılması ve faillerin uluslararası mahkemelerde yargılanması istendi.

Ayrıca, "soykırım" olarak nitelendirilen saldırıların durdurulması, Gazze'de gazeteciler ve medya çalışanlarının korunması ve medya mensuplarının hedef alınmasının sona erdirilmesi için ciddi ve etkili baskı kurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler "soykırıma ortak olmakla" suçlandı.

Saldırıda hedef alınan aracın enkazının görüntüleri ise bölge halkının kameralarına yansıdı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:53:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.