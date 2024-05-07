İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir İsrailli esir daha hayatını kaybetti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in 1 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrailli esir 70 yaşındaki Judy Feinstein'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan 1 İsrailli esir daha hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İsrail'in 1 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrailli esir 70 yaşındaki Judy Feinstein'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ubeyde, aynı saldırıda bir başka esirin de ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. - GAZZE