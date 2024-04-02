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İsrail, Gazze'ye gönderilen yardımları geri döndürüyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye gönderilen yardımları geri döndürüyor

İsrail, Gazze\'ye gönderilen yardımları geri döndürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım teslim edilmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geri dönüyor. Saldırının ardından faaliyetlerini askıya alan WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gönderilen 100 ton yardım ise teslim edildi.

02.04.2024 18:55
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım teslim edilmeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geri dönüyor.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla ulaştırılması planlanan yardımlarda tehlikeye girdi. GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, saldırının ardından faaliyetlerini askıya alan WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardımın teslim edilmeden GKRY'ye geri döneceğini ifade etti.

Gotsis, WCK'nın faaliyetlerini askıya almadan önce yaklaşık 100 ton yardımı bölgeye teslim ettiğini açıkladı. Gotsis, yardımların ne zaman devam edeceği hakkında tarih belirmedi.

İlk gemi 12 Mart'ta yola çıkmıştı

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğiyle 200 tonluk ilk yardım gemisi 12 Mart'ta GKRY'nin Larnaka Liman'ında Gazze'ye doğru yola çıkmış, 15 Mart'ta Gazze'ye ulaşmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise GKRY'den yola çıkan 3 yardım gemisi ise dün akşam saatlerine Gazze'ye varmıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği saldırıda WCK çalışanı 7 kişi hayatını kaybetmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze'ye gönderilen yardımları geri döndürüyor - Son Dakika

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