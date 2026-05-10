İsrail Irak'ta Gizli Üs Kurdu

İsrail'in Irak'a gizli üs kurduğu ortaya çıktı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in İran'a karşı yürütülen hava harekatını desteklemek için Irak'ta çöle gizli üs kurduğunu yazdı.

Söz konusu üssün özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığı ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkezi olarak işlev gördüğü ifade edilen haberde, üssün ABD'nin bilgisi dahilinde savaş başlamadan kısa süre önce inşa edildiği aktarıldı.

Üste İsrail pilotlarının düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma ekipleri konuşlandırıldığı belirtilen haberde, üssün geçtiğimiz mart ayının başında neredeyse ifşa olduğu ifade edildi.

Çoban üssün yerini ifşa etti

Haberde, Iraklı bir çobanın bölgedeki olağandışı askeri hareketliliği fark ederek ihbarda bulunduğu aktarılarak, Irak ordusunun bölgeyi araştırmak için bölgeye asker sevk ettiği ve İsrail'in hava saldırılarıyla Iraklı askerleri bölgeden uzak tutmayı başardığı belirtildi.

İsrail Irak askerlerini saldırdı: 1 ölü

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi, mart ayındaki saldırı ile ilgili Irak basınına yaptığı açıklamada, "Bu pervasız operasyon koordinasyon veya onay olmaksızın gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. El-Muhammedavi, Iraklı askerlerin ihbar üzerine bölgeye intikal ettikleri sırada yoğun ateş altına alındığını belirterek, 1 askerin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. El-Muhammedavi, "Görünüşe göre havadan desteklenen ve birimlerimizin kapasitesinin ötesinde faaliyet gösteren belirli bir kuvvet sahada bulunuyordu" dedi.

Bölgede askeri kuvvetlerin varlığına ilişkin kanıtlar bulundu

Saldırının ardından Irak'ın bölgeye terör örgütü DEAŞ'la mücadelede kritik rol oynayan iki birliği bölgeye sevk ettiği ifade edilen haberde, yapılan aramada bölgede askeri kuvvetlerin varlığına ilişkin kanıtlara ulaşıldığı açıklandı.

ABD'de 1991 ve 2003'te aynı bölgeyi kullanmış

Horizon Engage stratejik danışmanlık firmasının araştırma direktörü Michael Knights, "Operasyonlardan önce keşif yapıp bu tür konumlar oluşturmak normaldir" ifadelerini kullanarak, Irak'ın seyrek nüfuslu geniş batı çölünün geçici ileri harekat üsleri için ideal bir konum oluşturduğunu belirtti. Knights, ABD Özel Kuvvetleri'nin bu bölgeyi 1991 ve 2003'teki Irak'a yönelik saldırılarda kullandığına dikkat çekti. - WASHINGTON