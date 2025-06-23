İsrail, İran'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi" ifadelerini kullandı.

İsrail, hafta sonu ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi. İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan rejime ait 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, 1 yakıt ikmal uçağı ve rejime ait F-14 ve F-5 uçakları ile 1 adet AH-1 taarruz helikopteri zarar gördü. İmha edilen uçaklar, Hava Kuvvetlerimize karşı kullanılacaktı. Hava Kuvvetleri, bu havaalanlarından havalanma imkanlarını ortadan kaldırarak İran ordusunun hava gücünü kesintiye uğrattı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca IDF bir başka açıklamasında sabah saatlerinde Kirmanşah bölgesi yakınlarındaki balistik füze tesislerine gerçekleştirilen yeni bir saldırıya değinerek, "IDF, İsrail'e karşı kullanılan karadan karaya füze depolarını vurdu. Hava Kuvvetlerine ait 15'ten fazla jet, istihbarat hizmetinin isabetli yönlendirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdi. IDF, İran rejiminin askeri altyapısına saldırılarını yoğunlaştırıyor ve İsrail devletinin güvenliği için şart olan hava üstünlüğü sağlanana kadar da devam edecektir" açıklamasını yaptı. - TEL AVİV