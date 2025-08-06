İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Deir Siryan, Zawtar al-Sharqiya ve Qantara kasabalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını iddia etti. - BEYRUT