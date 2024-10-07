İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bir itfaiye istasyonuna düzenlediği saldırıda 10 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde itfaiye istasyonunu vurdu. İsrail güçlerinin Nebatiye bölgesindeki Baraachit kasabasındaki istasyona düzenlediği saldırıda 10 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Sağlık Bakanlığı'nın "Saldırı, itfaiyecilerin farklı bölgelerdeki kurtarma görevi için istasyondan çıkmaya hazırlandıkları sırada meydana geldi" ifadelerini kullandığını aktarırken, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Lübnan'daki İtfaiye İstasyonuna Saldırdı - Son Dakika
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