İsrail, Lübnan'daki Qasmiya Köprüsü'nü Vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki Qasmiya Köprüsü'nü vurdu.

İsrail, Lübnan'da geçiş noktasını bombalayacağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından harekete geçti. İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Qasmiya Köprüsü'nü vurdu. İsrail Ordusu, Hizbullah'ın militan ve silahlarını Lübnan'ın güneyine sevk etmesini engellemek amacıyla köprüyü hedef aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Terör faaliyetlerinde kullanılan Litani Nehri üzerindeki tüm köprülerin derhal imha edilmesi, Hizbullah teröristleri ve silahlarının güneye geçişinin engellenmesi talimatı verdim" demişti. - BEYRUT