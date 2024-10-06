İsrail, Lübnan sınırındaki Manara, Yiftah ve Malkia topluluklarının bulunduğu bölgeyi askeri bölge ilan etti. İsrail'in Lübnan sınırındaki askeri bölge sayısı 3'e yükseldi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan sınırındaki Manara, Yiftah ve Malkia topluluklarının bulunduğu bölge askeri bölge ilan edildi. İsrail'in Lübnan sınırındaki askeri bölge sayısı 3'e yükseldi.
İsrail ordusu, söz konusu kararın Lübnan'daki kara operasyonları sırasında yapılan yeni bir değerlendirmenin ardından alındığını açıkladı. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Lübnan Sınırında Üçüncü Askeri Bölgeyi İlan Etti - Son Dakika
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