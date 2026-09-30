İsrail medyası, Dubai'den Tel Aviv'e giden ticari uçağın kaçırma veya yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodunu gönderdiğini duyurdu. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, söz konusu ticari uçağa doğru havalandırıldı.
İsrail medyası, Dubai'den Tel Aviv'e giden ticari bir uçağın kaçırma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdiğini aktardı. Güvenlik kaynaklarına göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, ticari uçağa doğru havalandırıldı.
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30.09.2026 10:32:27. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail medyası uçağın 7500 kodu gönderdiğini aktardı, savaş uçakları havalandırıldı - Son Dakika
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