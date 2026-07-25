İsrail, Nablus'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Nablus'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi

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İsrail ordusu, Nablus yakınlarındaki Tel köyünde 70'ten fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da dün Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde yaşanan olayların ardından gece boyunca Filistinlilere ait birçok adrese baskın düzenlendiğini ve en az 70 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail, işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimciler, İsrailli güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında dün Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde yaşanan olayların ardından bölge genelinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca gerçekleştirilen baskınlarda 70'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, yüzlerce Filistinlinin ise sorgulandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, olayın yaşandığı Tel köyüne baskın düzenlendiğini ve 40'tan fazla Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi. İsrailli kaynaklar ise 80 Filistinlinin sorguya çekildiğini açıkladı. Ayrıca İsrail askerlerinin Cenin kenti yakınlarında 300'den fazla adreste baskın düzenlediği ve Ramallah, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde birçok Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrailli yerleşimciler ve güvenlik güçleri, dün Tel köyünde aynı aileden 4 kişiyi infaz etmişti. Olayın ardından bölgede çıkan çatışmada 1'i asker, 1'i yerel güvenlik görevlisi olmak üzere 2 İsrailli hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İsrailli yerleşimciler bölgede Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, çevre köylerdeki evler ve tarım arazilerini ateşe vermişti.

Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Nablus'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi - Son Dakika

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