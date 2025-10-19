İsrail Ordusu Ateşkesi Uygulamaya Devam Ediyor - Son Dakika
3.Sayfa

İsrail Ordusu Ateşkesi Uygulamaya Devam Ediyor

19.10.2025 21:53
İsrail ordusu, ateşkesin ihlaline yanıt vererek saldırılara devam edeceğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek" denildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yaptı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek, "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir" denildi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

23:16
