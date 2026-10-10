İsrail ordusu Gazze'de sivilleri tahliyeye zorladıktan dakikalar sonra 5 binayı vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de sivilleri tahliyeye zorladıktan dakikalar sonra 5 binayı vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri telefonla arayıp evlerini terk etmeye zorladı; dakikalar sonra 4 farklı noktadaki 5 binaya hava saldırısı düzenledi. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi ancak hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yıkım oluştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 5 evdeki sivilleri evlerini tahliye etmeye zorladıktan dakikalar sonra binalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu askerleri, Gazze'nin farklı kesimlerinde bölge sakinlerini telefonla arayarak, evlerini terk etmeye zorladı. Tahliye çağrılarından dakikalar sonra 4 farklı noktadaki 5 binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Al-Zawaida köyünde bir ev, Deir el-Balah kentinin doğusundaki bir konut, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde iki ev ve kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir ev hedef alındı.

Saldırılardan kısa süre önce evlerini aceleyle terk etmek zorunda kalan siviller, bombardımanın daha da şiddetlenme ihtimalinden endişe duydu. İlk bilgilere göre hava saldırılarının ardından can kaybı veya yaralanma bildirilmedi ancak hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Kaynak: İHA
Savaş ve Çatışmaİsrail OrdusuGazze Şeridi3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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