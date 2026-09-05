İsrail ordusu, Gazze'deki hava savunma sisteminin kendi dronunu vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla orduya ait bir drona füze ateşlediğini bildirdi. Olayın Gazze'nin güneyinde askeri faaliyetlerde kullanılan dronun vurulmasıyla gerçekleştiği ve incelemenin sürdüğü açıklandı.
İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi'nde yanlışlıkla kendilerine ait bir drona füze ateşlediğini bildirdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemleri tarafından "yanlış bir hedefe" füze ateşlendiğini bildirdi. Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu hedefin Gazze'nin güney kesimlerindeki askeri faaliyetlerde kullanılan orduya ait bir dron olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: İHA
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