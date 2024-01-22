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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayın daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayın daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini duyurarak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiğini aktardı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ediyor. Ordu, hayatını kaybeden askerlerin 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı rütbesinde olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 3 subayın daha hayatını kaybetti
22.01.2024 - 21:17,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini duyurarak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiği duyurularak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'den bu yana devam eden kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiği aktarıldı. Ordu, hayatını kaybeden askerlerin 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı rütbesinde olduğunu açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayın daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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