İsrail Ordusundan Beyrut'a Saldırı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine şiddetli saldırılar düzenledi, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, tahliye emri verdiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Ghoibery ve Şueyfat'a saldırı gerçekleştirdi. O anlar kameralara yansırken, vurulan noktalardan yoğun duman yükseldi. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT