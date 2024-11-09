İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deir el-Belah kentinde hastane bahçesindeki çadırları vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deir el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde sivillere ait bir çadırı vurdu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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