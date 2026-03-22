İsrail Saldırılarında 303 Yaralı

İran ve Hizbullah güçlerinin son 24 saat içinde İsrail'e düzenlediği saldırılarda 8'i ağır 303 kişi yaralandı.

İran ve Lübnan Hizbullahının İsrail'e misilleme saldırıları sürüyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran ve Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 8'i ağır 303 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İran-İsrail-ABD arasında çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 4 bin 564'e yükseldiği bildirildi. - TEL AVİV