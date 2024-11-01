İsrail Saldırısında 11 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek bölgesindeki Yunin kasabasında düzenlediği saldırıda 7, Nahle kasabasında düzenlediği saldırıda da 4 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'daki bombardımanına devam ediyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek bölgesindeki Yunin kasabasında 20 kişilik bir ailenin bulunduğu ev ile Nahle kasabasını hedef aldı. Hava saldırıları sonucu Yunin'de 7 sivil, Nahle'de ise 4 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - BEYRUT