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İsrail saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Yusuf Salama hayatını kaybetti. Saldırılar 86 gündür devam ediyor ve bugün 18 kişi daha hayatını kaybetti. Şeyh Salama, Filistin'in önemli alimlerinden biri olarak biliniyor ve Mescid-i Aksa vaizliği de yapmaktaydı.

İsrail saldırısında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı hayatını kaybetti
31.12.2023 - 17:02,
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İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Yusuf Salama hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 86 gündür devam ediyor. Bugün İsrail ordusu Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara bir yenisini daha eklemiş, 18 kişi hayatını kaybetmişti. Kampta yaşamını yitiren Filistinlilerin arasında eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Yusuf Salama'nın da olduğu açıklandı. Mescid-i Aksa vaizliği de yapan Salama'nın cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürülürken, kardeşi Jamil Salama hastanede, "Maghazi Kampı bu sabah şiddetli bombardımana maruz kaldı ve Şeyh Salama'nın evi hedef alındı. Bu da kendisinin şehit olmasına ve aile üyelerinin orta ve ağır yaralanmasına neden oldu" dedi.

Gözyaşları içinde konuşmasına devam eden Jamil Salama, "Şeyh Yusuf Filistin'in ilmi bir şahsiyeti, Arap ve İslam ulusunun bir figürüdür. O Filistin'in en önemli alimlerinden ve şeyhlerinden biridir. Daha önce Mescid-i Aksa'nın vaizliğinin yanı sıra bakanlık görevini de yürütmüştür. Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi'nin sekreteri ve Büyük Maghazi Camii'nin de kurucusudur" şeklinde konuştu. Jamil Salama ayrıca, Şeyh Salama'nın evini terk etmeyi reddederek, ailesi ve halkıyla birlikte kaldığını ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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