İsrail, Şam'daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: En az 2 ölü - Son Dakika
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İsrail, Şam'daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: En az 2 ölü

İsrail, Şam\'daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: En az 2 ölü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki yüksek güvenlikli Kafr Sousa mahallesini vurması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bir binanın füzelerle vurulması ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

21.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurması sonucu en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in yerel saatle 09.40 sıralarında başkent Şam'ın merkezindeki yüksek güvenlikli Kafr Sousa mahallesini hedef aldığını duyurdu. Mahalledeki 9 katlı bir binanın füzelerle vurulması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan binada ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Okulların, konutların, İran kültür merkezinin bulunduğu mahallede güvenlik servislerine ait bir kompleksin yer aldığı öğrenildi.

İsrail'in Şubat 2023'te Kafr Sousa'ya düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi ölmüştü. - ŞAM

Kaynak: İHA

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