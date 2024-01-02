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İsrail, Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. İsrail'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Şam\'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenledi
02.01.2024 - 10:44,
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Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in yerel saatle 04.35 sıralarında Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ın kırsal bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda can kaybı ve yaralanma bildirilmezken maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna yönelik hava saldırılarını arttırdı. - ŞAM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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