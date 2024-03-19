İsrail, Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenledi

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam'ın kırsal bölgelerine hava saldırısı düzenlediği, saldırı nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in yerel saatle 02.10 sıralarında Golan Tepeleri'nden başkent Şam'ın kırsal bölgesindeki çok sayıda askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının maddi hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, hava savunma sisteminin füzelere müdahale ettiği ve füzelerin bir kısmının düşürüldüğü kaydedildi.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor. - ŞAM
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Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında çalışanlar binayı terk ederken, bir kişi evcil hayvanı olan Gine domuzu cinsi hamsterini alarak binadan ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Tayland'ın Prachup Kiri Khan eyaletinde bulunan eski bir altın madeninde define avcıları kazı yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından define avcısının cansız bedenine ulaştı. Olayın ardından maden ocağının çevresi kapatıldı ve kurtulan define avcıları ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren Aylin Aslım, Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ferman Akgül'ün tazminat talebini reddetti.
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