İsrail Süveyda'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye basını, İsrail'in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Suriye basını, İsrail'in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda mal ve can kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Süveyda'da dün hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başlamıştı. Bugün ise Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden patlak vermiş, bazı bölgelerden Bedeviler göç etmeye başlamıştı.

Süveyda kentinde 342 kişi öldü

Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar 342 kişi hayatını kaybetti. Dürzi gruplardan 107 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, Suriyeli güvenlik güçlerinden 189 kişinin, sivillerden ise 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - SÜVEYDA