İsrail, UNIFIL Gözlem Noktasına Saldırdı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem noktasına ateş açması sonucu 2 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı. İngiliz Reuters haber ajansının BM kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açtı. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

"Sri Lankalı askerler yaralandı"

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail'in üssün ana girişini top mermisiyle hedef aldığı ve hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail'e ait bir Merkava tankının UNIFIL gözlem kulelerinden birini vurduğu, saldırıda Sri Lanka birliğinden askerlerin yaralandığı belirtildi.

İsrail, dün de saldırmıştı

Öte yandan, İsrail ordusu Naqoura'da bulunan UNIFIL üssüne ilk olarak dün saldırı gerçekleştirmiş, kulelerden birinin tank ateşiyle vurulması sonucu 2 asker yaralanmıştı. - BEYRUT