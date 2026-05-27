İsrail, Zahrani Nehri'ni Savaş Bölgesi İlan Etti
İsrail, Zahrani Nehri'ni Savaş Bölgesi İlan Etti

27.05.2026 21:27
İsrail, Lübnan'daki Zahrani Nehri'nin güneyini savaş bölgesi ilan ederek tahliye emri verdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Zahrani Nehri'nin güneyini savaş bölgesi ilan etti. Ordu, "Nehrin güneyindeki tüm bölgeler savaş bölgesi olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullanarak, Zahrani Nehri'nin güneyindeki tüm sakinlerin evlerini terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Can kaybı 3 bin 269'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 269'a, yaralı sayısının ise 9 bin 840'a yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail bugün yaklaşık 50 Lübnan kasabası, köyü ve bir şehir için tahliye emri yayınlanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

