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İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un ölümü doğrulandı - Son Dakika
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İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un ölümü doğrulandı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı. Baruch'un ölüm nedeni henüz belirlenmedi ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor.

İsrailli esir asker Sa\'ar Baruch\'un ölümü doğrulandı
03.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:35
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 89'uncu günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı. IDF, Baruch'un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve onun Hamas tarafından mı yoksa İsrail askerleri tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirtti.

Kassam Tugayları Baruch'un öldürüldüğüne dair video yayınlamıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, IDF'nin 8 Aralık'ta gece saatlerinde düzenlediği başarısız kurtarma operasyonun ardından çıkan çatışmada esir asker Baruch'un öldüğünü bildirmiş ve Baruc'un cansız bedenine ait video yayımlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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İsrail, Aralık, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un ölümü doğrulandı - Son Dakika


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