İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Saran ve Cebeci'yi uyuşturucudan beraat ettirdi - Son Dakika
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Saran ve Cebeci'yi uyuşturucudan beraat ettirdi

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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Saran ve Cebeci\'yi uyuşturucudan beraat ettirdi
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu ticareti suçundan beraatine karar verdi. Savcının ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere ceza talebine karşın mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle beraat verdi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, önceki celsede savunmasını yapan ve duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edilen Sadettin Saran katılmadı. Ela Rümeysa Cebeci ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci, daha önce savcılık aşamasında verdiğim ifadeleri tekrar ettiğini üzerine atılı suçlamaları reddettiğini söyledi. Mahkeme başkanının Mehmet Akif Ersoy hakkındaki ihbarla ilgili sorusunu yanıtlayan Cebeci, "Mehmet Akif Ersoy sadece iş arkadaşımdır. Hatta mesafemi de koruduğum biridir" diye konuştu.

"Bir kez Amerika'da denedim, asla kullanıcı değilim"

Mahkeme başkanı, Cebeci'ye savcılıkta verdiği ifadeleri ve telefonunda yer alan mesajlaşmaları sordu. Cebeci, "T" isimli kişiden likit esrar istemesine ilişkin soruya, "Deneme fırsatım olmuştu ama denemeydi, kullanıcı olarak asla değil. Ben de getirirse deneriz demiştim, kendisi de zaten getiremem demişti" yanıtını verdi.

"Saçımda çıkması hayatın olağan akışına aykırı geldi"

Mahkeme başkanının saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiğini hatırlatması üzerine Cebeci, "Ben gerçekten sadece filmlerde gördüğüm maddenin saçımda çıkmasını hayatımın olağan akışına aykırı buldum. Sonra bulaş konusunun yüzlerce araştırmaya konu olduğunu öğrendim. Sonra anladım ki saçıma bulaşmış" dedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Kaynak: İHA
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