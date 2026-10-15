İstanbul 83 yılın en yüksek yağışını aldı, 24 saatte 186 kilogram yağış düştü

Bakan Kurum, "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü. Bir günde İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var var. 109 hayvanımız telef oldu" dedi.