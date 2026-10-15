İstanbul 83 yılın en yüksek yağışını aldı, 24 saatte 186 kilogram yağış düştü

İstanbul 83 yılın en yüksek yağışını aldı, 24 saatte 186 kilogram yağış düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, İstanbul'un 83 yılın en yüksek yağışını aldığını, 24 saatte 186 kilogram yağış düştüğünü ve baraj doluluk oranının bir günde yüzde 7 olduğunu açıkladı. Yağışta 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı ve 9 bin 755 ihbar kaydedildi; 109 hayvan telef oldu.
Bakan Kurum, "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü. Bir günde İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var var. 109 hayvanımız telef oldu" dedi.
Kaynak: İHA
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