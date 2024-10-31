İstanbul Adalet Sarayı'na Saldırı Davasında Sanık İfade Verdi

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin DHKP-C terör örgütünün sözde gençlik sorumlusu olduğu iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, örgütün sözde gençlik sorumlusu olduğu iddia edilen Ulaş İnci'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ulaş İnci ve avukatı hazır bulundu.

"Hakkımdaki iddialardan uzaktan yakından ilgim, alakam yoktur"

Duruşmada savunma yapan Ulaş İnci, olay günü nişanlısı ile öğlen iki sularında gözaltına alındığını belirterek, "6 Şubat 2024 tarihinde öğlen iki sularında nişanlım ve arkadaşımla beraber Çağlayan'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alındım. Savcılıkta sorulan soruları yanıtladım. Benimle beraber 10 kişi daha tutukluydu. Üyelik şüphesi ve Anayasal düzeni ortadan kaldırma şüphesiyle suçlanıyorum. Pek çok haktan yoksun bırakıldım. Tutukluluğumun ilk altı ayında psikolojik şiddet maruz kaldım. Tutukluluğumun altıncı ayında hakkımda hazırlanan iddianameyi basından öğrendim. Hakkımdaki iddialardan uzaktan yakından ilgim, alakam yoktur" dedi.

"Pınar Birkoç ile bir nişan merasiminde bir araya gelip, toplu fotoğraf çekilmiştik"

Savunmasına devam eden sanık İnci, "Pınar Birkoç ile bir nişan merasiminde bir araya gelip, toplu fotoğraf çekilmiştik. Bu nişanda çok kısa kaldım ve Pınar Birkoç'u orada fark etmedim. Herhangi bir örgütsel tavır sergilemiyorum. Bu durumla nitelendirilmeyi protesto ediyorum. Hakkımda iddiada bulunan tanıkları tanımıyorum ve tüm beyanları yalan. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir gençlik yapılanmasından bahsedildi, gençlik yapılanmasında olmamı söyledi"

Ardından mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan gizli tanık da, "Ulaş ile 2017 yılında İstanbul'a yeni geldiğim dönem tanıştık. Örgütün gençlik çalışmalarında yer alıyordu. Daha sonra operasyonlarla Ulaş'la ikimizi gözaltına aldılar. Sonra ben kendisini görmedim. Tahliye olduğumda ise tekrar görüştük ve o görüşmede bir gençlik yapılanmasından bahsedildi. Para alışverişleriyle ilgili bize bilgiler veriyorlardı. Biz, kafe gibi bir yerde buluştuk. Bana örgütün çalışmalara başlayacağını ve gençlik yapılanmasında olmamı söyledi. 2022 Nisan ayına kadar görev aldım. 2022 Nisan'da örgütten ayrıldım" şeklinde konuştu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ulaş İnci'nin tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL