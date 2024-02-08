İstanbul Adalet Sarayı Saldırısı: DHKP/C İçinde Kilit Görevde Bulunan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde meydana gelen saldırının bazı şüphelilerinin DHKP/C içinde kritik görevde bulunduğu belirlendi
Şüphelilerin bir kısmının DHKP/C ağındaki faaliyetleri ve örgütsel kodları deşifre edildi
İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, eylemle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bazı şüphelilerin DHKP/C terör örgütü içinde kilit rolde oldukları belirlendi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat Salı günü terör örgütü DHKP/C'ye mensup Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli iki hücre üyesi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, polislerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Örgüt üyesi Birkoç ve Yayla'nın açtığı ateş ile 3'ü polis 4'ü sivil 7 kişi yakalanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Bazıları örgüt içinde kilit görevde bulunan kritik isimler
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet güçlerince saldırının hemen ardında başlatılan seri operasyonlarda 70'e yakın adrese baskın yapıldı. Bu operasyonlarda 94 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemle bağlantılı olabilecekleri iddiasıyla gözaltına şüphelilerin bir kısmının DHKP/C ağındaki faaliyetleri ve örgütsel kodları deşifre edildi. Yakalanan bazı şüphelilerin kim oldukları ve DHKP/C içindeki görevleri ortaya çıkarılırken, zanlılar arasında örgüt içinde kilit görevde bulunan kritik isimlerin olduğu da tespit edildi.
Sözde Türkiye sorumlusunun yakını da gözaltında
Gözaltına alınanlar arasında, ölü ele geçirilen DHKP/C'li terörist Birkoç'un aynı örgüte üye olma suçundan yargılanan ablası Naciye Birkoç, DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Caferi Eroğlu'nun birinci derecedeki yakını ve örgütün İstanbul sorumlusu olduğu ileri sürülen G.E. de yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Terörden Arananlar" listesinde "gri" kategoride aranırken 2018'de Sarıyer'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen M.Ö. ile İstanbul'da örgüt adına faaliyet yürütürken 9 yıl önce 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın hakim ve savcıların kullandığı A kapısı yakınında keşif yaparken yakalanan S.A.'nın yanı sıra "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve örgüte yakın bir yayın organının yayın yönetmenliğini yürüten E.E. da soruşturma çerçevesinde TEM Şubede ifade veren gözaltındaki isimler içinde.
Örgütün Hatay sorumlusu da yakalananlar arasında
Polisiye soruşturmada eylemle iltisaklı oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheliler içinde yine DHKP/C'nin gençlik yapılanması olan Gençlik Federasyonu'nun üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen U.İ., örgütün Hatay sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve DHKP/C adına önceki yıllarda Dolmabahçe Sarayı önünde eylem gerçekleştiren Fırat Ö.'nün de kuzeni olan S.Ö. ve sözde Gazi Mahallesi eski sorumlusu 'Efo' lakabıyla tanınan M.Y. gibi kritik isimler bulunuyor.
Yarın sabah adliyeye sevk edilecekler
Adı geçen şüphelilerin 6 Şubat'taki saldırıyla bir bağlantıları olup olmadığı araştırılırken, eylemin doğrudan ya da dolaylı içinde yer alıp almadıkları üzerlerinden çıkan örgütsel ve dijital materyaller çözüldükten sonra ortaya çıkacak.
Öte yandan zanlılar, TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ifade vermek üzere yarın sabah eylemin gerçekleştiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
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Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Adalet Sarayı Saldırısı: DHKP/C İçinde Kilit Görevde Bulunan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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