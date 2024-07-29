İstanbul Ambarlı açıklarında sürüklenen şahıs kurtarıldı

İstanbul Ambarlı açıklarında şişme bot içerisinde sürüklenen şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Ambarlı açıklarında sürüklenen şişme bot içindeki şahıs, yardım talebi üzerine KEGM-6 can kurtarma botumuzca emniyete alınarak West İstanbul Marina'da karaya çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
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