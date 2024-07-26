İstanbul Ambarlı Limanı'nda 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Ambarlı Limanı'nda 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı\'nda 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Ambarlı Limanı'nda 30 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan kontroller sonucunda, 23 bin 575 adet elektronik sigara cinsi eşya bulunan 11 palet tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.07.2024 11:13
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri 30 milyon lira olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Ambarlı Limanı'nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteyner detaylı incelemeye aldı. Konteynerde gerçekleştirilen kontroller ve aramalar neticesinde, etrafı siyah streçle sarılmış 11 palet eşyanın yer aldığı tespit edildi. Söz konusu 11 paletin etrafında sarılı olan siyah streç filmleri açan ekipler, üzerinde herhangi bir ibare olmayan bin adet plastik şeffaf su şişelerin üzerinde istiflenmiş 118 adet koli içerisinde 23 bin 575 adet elektronik sigara cinsi eşya yakaladı. Yakalanan elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Ambarlı Limanı'nda 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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