İstanbul Arnavutköy'de Emlakçıya Giren Çiftin Sadaka Kutusu Hırsızlığı

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İstanbul Arnavutköy'de yeni evli çift gibi emlakçıya giren iki kişi kiralık daire sordu. Sandalyede oturan adam bir süre sonra poşete koyduğu sadaka kutusunu arkasında saklarken, bu sırada harekete geçen suç ortağı kadın ise adamın elindeki paketi alarak oradan uzaklaştı. Pes dedirten hırsızlık kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir emlak dükkanında gerçekleşti. İddialara göre, yeni evli çift imajı vererek dükkana giren ve kiralık daire soran kişiler masanın üzerinde duran sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Şahıs sandalyeye otururken suç ortağı kadın ise dışarıda bekledi. Fırsat kollayan adam bir süre sonra masanın üzerindeki sadaka kutusunu elindeki poşete koyduktan sonra arkasında tutarak kamufle etti. İçeri giren kadın ise sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştı. Emlakçıda bir süre daha oturan adam oradan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların organize bir şekilde sadaka kutusunu çalarak iş yerinden uzaklaştıkları görüldü. - İSTANBUL