İstanbul Avcılar'da Bebeğini Çöpe Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Bebeğini Çöpe Atan Kadın Tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir kadın, yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine attıktan sonra tutuklandı. Kadının, evlilik dışı hamile kaldığı ve ailesinin tepkisinden korktuğu için böyle bir eylemde bulunduğu belirtildi.

13.07.2024 23:28
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İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine atan kadın tutuklandı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre çöp atan bir vatandaş sesler duyması üzerine konteynerin içine baktığında poşetin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Banyoda doğum yaptı, bebeğini çöpe attı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni doğan bebeği çöp konteynerine bırakan kişinin anne Y.F.Ş. olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.F.Ş., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Bebeğini Çöpe Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Bebeğini Çöpe Atan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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