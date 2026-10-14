İstanbul Avcılar Tahtakale\'de yoğun yağış hafriyat kamyonunu sular altında bıraktı

İstanbul Avcılar Tahtakale'de yoğun yağış hafriyat kamyonunu sular altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Avcılar ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki hafriyat kamyonu, arazinin gölete dönmesiyle sular altında kaldı. Kamyon sahibinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaya başladı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından park halindeki hafriyat kamyonu sular altında kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış sonrası, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde park halinde bulunan hafriyat kamyonu, arazinin gölete dönmesi sonucu sular altında kaldı. Kamyon sahibinin ihbarı üzerine gelen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: İHA
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