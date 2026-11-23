İstanbul Bakırköy'de ahşap metruk bina kısmen yola devrildi, araçlar hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Yenimahalle'deki ahşap metruk binanın bir bölümü yola devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bakırköy Yenimahalle'de bulunan ahşap metruk binanın bir kısmı yola devrildi. Olayda ölen ya da yararlanan almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor
Kaynak: İHA
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