İstanbul Bakırköy'de AVM'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de AVM'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı

İstanbul Bakırköy\'de AVM\'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir AVM'deki kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanına 8 kurşun isabet etti. Polis ekipleri kaçan şahsı arama çalışmalarına başladı.

18.04.2024 20:08
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İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.40 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta bulunan AVM'deki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alacak verecek sebebiyle tartıştığı kişilerin oto galerisine daha sonra da kuyumcu dükkanına silah ile ateş etti. Gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanına 8 kurşun isabet etti. Polis ekipleri olay yerinde 12 boş kovan tespit etti.

Polis ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı. Saldırganın kaçış anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bakırköy'de AVM'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bakırköy'de AVM'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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