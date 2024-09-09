Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

Geniş Video İzle

İstanbul Bakırköy'de elektrikli bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

09.09.2024 20:56  Güncelleme: 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündeki 34 KUF 194 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından beton mikseri sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, istanbul, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:53:12. #1.13#
SON DAKİKA: Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement