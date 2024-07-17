İstanbul Bakırköy'de Spor Kulübü Önünde Kavga: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de Spor Kulübü Önünde Kavga: 5 Kişi Yaralandı

İstanbul Bakırköy'de bir spor kulübü önünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, gençler arasında başlayıp spor kulübü lokaline sıçradı. Karşı tarafın yakınları, iki genci dışarı çıkartmak isteyince spor kulübünde bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Kavgada 5 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

17.07.2024 16:45
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İstanbul Bakırköy'de spor kulübü önünde yaşanan kavga, kameraya yansıdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde dün akşam yaşandı. Mahallede gençler arasında kavga çıktı. Kavga bir süre sonra sona ererken kavgaya karışan genç, mahalle içerisinde bulunan bir spor kulübünün lokaline gitti.

Bir süre sonra lokale gelen karşı tarafın yakınları, iki genci dışarı çıkartmak istedi. Spor kulübünde bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavgada 5 kişi darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada darp edilen şahıslar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı kameraya yansıdı

Spor kulübü önünde yaşanan kavga kameraya da yansıdı. Görüntülerde kulüpte bulunan vatandaşların içeriye girmek isteyen kişiyi feci şekilde darp ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bakırköy'de Spor Kulübü Önünde Kavga: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bakırköy'de Spor Kulübü Önünde Kavga: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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